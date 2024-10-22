Корупцію у МСЕК переможуть не люди: нардеп назвав несподіване вирішення проблеми

ШІ не можна підкупити, вважає нардеп

У майбутньому багато функцій у державних органах виконуватиме штучний інтелект. Тому до реформ медико-соціальних експертних комісій, з якими останнім часом відбувається багато скандалів, необхідно залучити Мінцифри.

Про це в ефірі "Новини Live" розповів народний депутат "Слуги народу" Руслан Горбенко. За його словами, машину підкупити ніхто не зможе.

"Я думаю, що в майбутньому багато функцій наших правоохоронних органів замінить ШІ, який точно не можна буде підкупити. У тому числі і по системам МСЕК. Я думаю, що якщо до цієї реформи буде залучено Мінцифри, ти ми побачимо швидкий ефект і саму реформу" — сказав він.

Горбенко також запропонував залучати до роботи прокуратури, ТЦК, МСЕК та інших бійців, які повернулися із фронту. За словами нардепа, це стане для них "справедливою пенсією".

Як повідомлялося раніше, на тлі численних скандалів з корупцією в МСЕК президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, після якого підписав указ про проведення реформ цієї галузі. Зокрема у ньому передбачено ліквідацію комісій починаючи з 31 грудня поточного року.