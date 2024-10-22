Життя після МСЕК: як отримуватимуть інвалідність у 2025 році

У Кабміні розкрили плани

Замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які відзначилися низкою скандалів, в Україні буде запроваджено нову модель. Подібна діє у країнах Європи.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, всі необхідні нормативні документи та законопроєкт будуть подані на розгляд Кабміну не пізніше 1 листопада.

За його словами, ситуація з МСЕК обурила всіх, тому рішенням РНБО їх буде розпущено.

"На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК буде ліквідовано. Натомість буде запроваджено цифрову, прозору, європейську модель для відповідних визначень", — сказав він.

Шмигаль додав, що він уже доручив міністру охорони здоров’я передати Кабміну усі необхідні документи до 1 листопада, щоб завершити реформу.

Нагадаємо, 4 жовтня, ДБР повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, такий випадок виявився далеко не поодиноким. Після цього президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, після якого підписав указ щодо проведення реформ цієї галузі.