Коррупция в МСЭК: где будут проводить экспертизы после ликвидации этого органа

Реформа предполагает внедрение цифровых решений

Существенные изменения ждут систему медико-социальной экспертизы в Украине, реформу которой инициировал президент Владимир Зеленский через решение СНБО. По новому законопроекту медико-социальную экспертизу планируют проводить в кластерных и надкластерных больницах.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что законопроект находится только на этапе общественного обсуждения.

"Продолжается общественное обсуждение представленного нами несколько недель назад законопроекта, предусматривающего, что медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и надкластерных больницах, что вместе с другими предложенными решениями позволит решить вопросы достаточного количества кадров, ввести цифровые решения, изменить порядок финансирования и обеспечить необходимую безбарьерность", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Реформа подразумевает внедрение цифровых решений и улучшение доступности для пациентов. Законопроект является лишь частью масштабного реформирования системы МСЭК.

Ключевым изменением в новой системе станет не только перенос экспертизы в кластерные больницы, но и диджитализация процесса и создание безбарьерной среды для пациентов, что должно сделать процедуру более прозрачной и доступной.

В то же время, исполнительный директор ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков отметил, что после претворения реформы в жизнь важно, чтобы прошлые работники МСЭК не избежали наказания, а новые комиссии не превратились в МСЭК 2.0.

"Кто-то должен заменить МСЭК. Этот законопроект... предусматривает замену МСЭК на экспертные комиссии. Очевидно, есть очень большой общественный запрос, чтобы, во-первых, прошлые члены МСЭК не избежали ответственности, а во-вторых, эти экспертные комиссии не превратились на МСЭК 2.0", — сказал эксперт.

Также он объяснил, каким образом председателям и работникам МСЭК удавалось крутить свои схемы. По словам Серебрякова, причины в том, что МСЭК "закостенели". Руководители могли состоять в своих должностях десятки лет. За это время они выстраивали коррупционные схемы, которые просто невозможно создать за полгода или год.

"Кто бы ни заменил МСЭК, там должна быть очень серьезная ротация, чтобы на этих коррупционно вкусных должностях не сидели вечно", — подчеркнул Серебряков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 4 октября ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Это привело к дальнейшей масштабной проверке МСЭК в разных отраслях. Как выяснилось, случай оказался далеко не единичным. Ситуация вокруг МСЭК превратилась в скандал года. После того как президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию МСЭК, полетели первые головы. Так, было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и не только.