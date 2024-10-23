До грудня 2024 року отримувачам субсидії додадуть грошей — це стосується не всіх

Цей вид субсидії доступний не усім

В Україні субсидії призначають не тільки на сплату комунальних послуг, а й на придбання твердого палива, для тих в кого пічне опалення. Торік в Україні запровадили додаткову підтримку на придбання твердого палива.

В Пенсійному фонді нагадали, що вона доступна для тих, хто не використовує природний газ або електроенергію для опалення, а також не отримує послугу з централізованого теплопостачання. Послуга доступна і тим хто вже отримав субсидію у 2024 році, і тим хто ще не отримував такий вид державної допомоги.

Нагадаємо, субсидія для придбання твердого палива для печей виплачується один раз на рік. Документи подаються аналогічно зі звичайною субсидією — через портал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду або особисто в ПФУ, ЦНАПі чи місцевій територіальній раді.

Якщо ви вже є отримувачем субсидії на придбання твердого палива у 2024 році і надали від імені членів домогосподарства згоду на збір передачі та оброблення персональних даних, для додаткової підтримки повторне звернення не потрібне. Розмір доплати перерахують за наявною інформацією в органах Пенсійного фонду. Якщо ж ви раніше не отримували житлову субсидію на придбання твердого палива, але вона вам потрібна, для того, щоб взимку було тепло можна звернутись до Пенсійного фонду з заявою.

Кожне домогосподарство отримує свій індивідуальний розмір додаткової підтримки. Він вирахується як різниця між розміром субсидії з урахуванням збільшеної вартості твердого палива і розміром вже наданих коштів. В Пенсійному фонді також повідомили, що виплати мають бути забезпечені до кінця грудня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зауважити отримувачам субсидій при підрахунку доходу. Він напряму впливає на розмір обов'язкової сплати за комунальні послуги.