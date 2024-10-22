Платіть за опалення менше: як та де отримати субсидію

Ще є час її оформити

У жовтні цього року Пенсійний фонд автоматично перерахував субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років. Але нові цифри стосуються тільки тих, хто вже її має. Проте українці, які не отримують субсидію в опалювальний сезон, можуть оформити її.

Як зазначає ГУ ПФУ в Донецькій області, субсидію модна оформити до завершення опалювального сезону, тобто з 1 жовтня по 30 квітня.

Автоматичний перерахунок, який вказано вище, також стосується тих, чия субсидійна виплата під час неопалювального періоду становила 0 гривень.

Першою чергою, на переоформлення субсидії мають звернутись громадяни, у яких змінився склад зареєстрованих осіб у домогосподарстві або соціальний статус.

Зауважимо, що люди з заборгованістю по сплаті опалення не можуть оформити субсидію до погашення боргу. Після ліквідації якого необхідно подати відповідні документи: заяву, декларацію та за необхідності інші підтверджуючі документи.

За даними Пенсійного фонду, подавати ці заяви можна особисто в сервісних центрах ПФУ, поштою, через вебпортал електронних послуг Фонду або за допомогою "Портал Дія".

Проте тільки за подачі документів до 30 листопада субсидія буде призначена з початку опалювального періоду, а після 1 грудня — з місяця звернення.

"Доходи домогосподарства при розрахунку субсидії за опалювальний сезон враховуються за І та ІІ квартали 2024 року, а пенсійні доходи — за серпень поточного року", — пояснюють у Пенсійному фонді.

Зауважимо, що громадяни, які використовують електричні прилади для опалення замість централізованого теплопостачання, можуть отримати відповідні соціальні нормативи на споживання електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як порахувати, скільки субсидії заплатить держава.