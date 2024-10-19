Як порахувати, скільки субсидії заплатить держава

Сума субсидії розраховується індивідуально

В Україні субсидії призначаються залежно від доходу домогосподарства. Якщо статки занадто великі — може не бути права на субсидію. Можна одразу порахувати, чи будуть вам призначати такий вид державної допомоги та розрахувати приблизну суму виплат.

Для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід. Якщо ви подаєте документи спочатку опалювального сезону, тобто після 1 жовтня доход рахують за 1 та 2 квартали 2024 року. Якщо ж подасте пізніше, то за півріччя, що передує місяцю який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. Для пенсіонерів є особливість — житлову субсидію призначають з огляду на суму пенсії за серпень 2024 року.

Розмір субсидії визначається після підрахунку обов'язкового платежу. Підрахувавши середньомісячний сукупний дохід домогосподарства можна визначити скільки відсотків доходу ви маєте сплатити за комунальні послуги.

Це підраховується за нескладною формулою. Спочатку потрібно визначити дохід на одну особу: загальний дохід родини ділиться на кількість проживаючих. Після цього отриману суму ділять на розмір прожиткового мінімуму (з 1 січня 2024 року — 2920 грн), ще раз ділять на два, а потім множать на 15%. На слайді наведений приклад розрахунку. Щоб перевести відсотки в гривні потрібно отримане число помножити на середній сукупний дохід родини.

Сума субсидії - формула підрахунку

Щоб зрозуміти, який буде розмір субсидії, потрібно від вартості всіх комунальних послуг в межах соціальних нормативів відняти розмір обов'язкового платежу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для отримання повної суми субсидії за опалювальний період, потрібно звернутися по допомогу до кінця листопада. Після цього субсидію нараховуватимуть з місяця звернення.