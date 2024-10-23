Збивали "шахеди" та поранили дитину? На Хмельниччині розслідують тривожний інцидент

Хто саме міг це зробити, наразі не встановлено

На Хмельниччині ДБР розслідує можливе поранення дитини військовослужбовцем в ході збиття російських "шахедів" під час атаки безпілотниками. Інцидент трапився влітку.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ч.1 статті 414 Кримінального кодексу). Про це йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня.

За даними справи, вранці 27 серпня 2024 року, коли було оголошено повітряну тривогу, під час здійснення заходів зі збиття ворожих "шахедів" з крупнокаліберного кулемета, було поранено дитину. Куля влучила в ногу, дитина отримала рвану рану правого стегна.

На спеціальну телефонну лінію хмельницького теруправління ДБР надійшло повідомлення про інцидент. Слідчим надали тимчасовий доступ до медичної картки та рентгенограм постраждалої дитини, яка проходила лікування в одній з лікарень Хмельницького.

Варто зазначити, що 27 серпня голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомляв про знищення протиповітряною обороною чотирьох ворожих цілей. Він додав, що внаслідок атаки було поранено 12-річну дитину. Її було госпіталізовано з рваною раною правого стегна.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 22 жовтня росіяни "шахедами" атакували Суми, вони вдарили по приватному житловому сектору. Загинуло троє людей, серед яких дитина.