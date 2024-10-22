Дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки у парку

Дитина зірвала гриб, коли гуляла у парку

У Дніпрі дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки в міському сквері. Малюк знайшов дикорослий гриб та з'їв його в сирому вигляді, коли гуляв з мамою.

Це вже другий випадок отруєння грибами в регіоні станом на 14 жовтня. Обидва інциденти потребували допомоги медиків.Про це повідомила лікарка з гігієни харчування відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань ВСП "Криворізький РВ ДУ Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ" Валентина Поросла, передає Dnepr.Info.

Перший постраждалий отруївся після вживання термічно оброблених заморожених грибів виду "рядовка зелена", які він зібрав восени в лісосмузі міста Кам'янське. Другий випадок стався з дитиною віком 2 роки і 3 місяці. Хлопчик випадково з'їв знайдений у сквері гриб. Його госпіталізували. На жаль, лікарка не зазначила, у якому стані зараз перебуває дитина.

Це вже не перший випадок отруєння грибами цього сезону. Нещодавно на Волині вагітна жінка після отруєння грибами три дні лікувалась вдома, оскільки у чоловіка, який теж їв страву, не було жодних симптомів. У результаті її госпіталізували в реанімацію, а дитина, на жаль, загинула в утробі матері.

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