Двоє чоловіків викрали дитину на Закарпатті та відбулися дивним покаранням

Зловмисники повністю визнали свою провину і "покаялися", а представники дитини на мають до них претензій

Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив дивний вирок у справі про викрадення 12-річного хлопчика. Як виявилося, дитину заштовхали в машину двоє чоловіків і відвезли до лісу.

Згодом з хлопчика почали вимагати повернути неіснуючий борг і залякували його. На щастя, школяр не постраждав і повернувся додому. Правоохоронцям вдалося встановити особи викрадачів та затримати їх, проте суд шокував своїм "покаранням" для зловмисників.

З реєстру судових рішень стало відомо, що 18 березня на території заправної станції "WOG" у селі Нересниця на Закарпатті стався дикий злочин. Близько 23.00 двоє чоловіків підійшли до 12-річного хлопчика, який сидів у альтанці та силою затягли його до свого Ford Ranger.

Згодом зловмисники відвезли школяра до лісу на околиці села Ганичі Тячівського району Закарпатської області. Там злочинці почали залякувати хлопчика та вимагати з нього гроші, які він нібито в них вкрав.

Згідно з матеріалами справи, після "дзвінка з поліції" викрадачі відпустили неповнолітнього. На щастя, дитина не постраждала.

Особи зловмисників оперативно встановили і справу довели до суду, проте тут розпочалися "сюрпризи".

Під час судового засідання закарпатці повністю визнали свою провину та попросили суворо їх не карати. Суд також врахував, що обвинувачені раніше не були судимі і не перебувають на обліку у психіатра чи нарколога.

Також повідомляється, що дитина та її представник не мали до них претензій та просили призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Суд визнав чоловіків винними у незаконному позбавленні волі неповнолітнього та призначила їм 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Нагадаємо, у липні Україну сколихнула новина про викрадення дитини з міського перинатального центру. Маленьку Кіру, яку мали виписати на третій день після народження, викрали, доки її мама на 10 хвилин відлучилася в буфет перекусити.

Викрадачем виявився трансгендер. На щастя, малеча не постраждала.

Також виявилося, що доки сотні поліцейських прочісували місцевість у пошуках дитини, до будинку трансгендера приходив майор Національної поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав також про те, що у Нікополі з лікарні викрали немовля. Хлопчик перебував у стаціонарі під час процесу позбавлення батьківських прав його батьків.