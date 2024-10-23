Сбивали "шахеды" и ранили ребенка? В Хмельницкой области расследуют тревожный инцидент

Кто именно мог это сделать, пока неизвестно

В Хмельницкой области ДБР расследует возможное ранение ребенка военнослужащим в ходе сбития российских "шахедов" во время атаки беспилотниками. Инцидент произошел летом.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием, представляющее повышенную опасность для окружающих (ч.1 статьи 414 Уголовного кодекса). Об этом говорится в решении суда от 16 октября.

По данным дела, утром 27 августа 2024 года, когда была объявлена воздушная тревога, во время осуществления мер по сбитию вражеских "шахедов" из крупнокалиберного пулемета, был ранен ребенок. Пуля попала в ногу, ребенок получил рваную рану правого бедра.

На специальную телефонную линию хмельницкого теруправления ДБР поступило сообщение об инциденте. Следователям предоставили временный доступ к медицинской карточке и рентгенограммам пострадавшего ребенка, который проходил лечение в одной из больниц Хмельницкого.

Стоит отметить, что 27 августа глава областной военной администрации Сергей Тюрин сообщал об уничтожении противовоздушной обороной четырех вражеских целей. Он добавил, что в результате атаки был ранен 12-летний ребенок. Она была госпитализирована со рваной раной правого бедра.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 22 октября россияне "шахедами" атаковали Сумы, они ударили по частному жилому сектору. Погибли три человека, среди которых ребенок.