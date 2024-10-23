Путіну промили мізки? Хто, як і коли змінив ставлення "бункерного діда" до України

Під час ковідного карантину Путін опинився в оточенні ворогів України

Тривале перебування у карантині під час пандемії коронавірусу могло призвести до патологічних змін у мозку невизнаного Україною президента РФ Володимира Путіна, який опинився в ізоляції в оточенні людей, вороже налаштованих до нашої країни. Одним із них був Юрій Ковальчук – ексбізнесмен, основний акціонер банку "Россия", який контролює пропагандистський "Первый канал" і низку інших.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в першій частині інтерв’ю: "У Путіна відбулись незворотні зміни в психіці, — історик Владлен Мараєв про міфи Кремля, питання "ядерки" та український YouTube".

Відповідаючи на запитання, чи був у Путіна "зсув" щодо України чимось психологічним або патологічним, історик зауважив:

— Ми не можемо залізти йому в голову. У нас вкрай мало реальної, об'єктивної інформації. У нас нема навіть об'єктивних свідчень людей, які оточують Путіна, які близькі до нього. І не факт, що колись будуть.

На його думку, коли диктатора не стане, а у верхах Росії відбудеться якась пертурбація, з'являться люди, які напишуть мемуари. Але й тоді не факт, що ці мемуари виявляться безумовно правдивими.

— Є версія, що карантинна ізоляція остаточно вплинула на його мізки. Що він, мовляв, був ізольований сам або з дуже вузькою групою ультранаціоналістів типу Ковальчука (за даними The Wall Street Journal, Ковальчук був однією з тих наближених до Путіна осіб, хто переконував почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну. – Ред.) і ще когось, хто остаточно переконав його в тому, що Україну зараз треба знищити. Поки вона не стала повноцінною, успішною, нормальною і незалежною державою, поки остаточно українська нація не завершила своє формування, як їм здавалося, — пояснює Владлен Мараєв.

Він припустив, що це могло походити від радянських уявлень Путіна про "червону імперію" з єдиним народом чи якихось КДБшних установок.

— Але цілком може бути, що Путін серйозно мінявся з 1999-го року, коли він став прем'єр-міністром РФ, а потім і президентом. Все-таки з того часу минуло чверть століття. І ці чверть століття людина має фактично необмежену владу, не має серйозних конкурентів, — підсумував популярний блогер.

Раніше Владлен Мараєв в інтерв’ю "Телеграфу" розвіяв міф Путіна про Леніна і Україну.