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Путину промыли мозги? Кто, как и когда изменил отношение "бункерного деда" к Украине

Автор
Игорь Тимофеев
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Во время пандемии ковида наводнения "бункерный дед" старался лишний раз не появляться на публике
Во время пандемии ковида наводнения "бункерный дед" старался лишний раз не появляться на публике. Фото twitter.com/RussianParalymp

Во время ковидного карантина Путин оказался в окружении врагов Украины

Длительное пребывание в карантине во время пандемии коронавируса могло привести к патологическим изменениям в мозгу непризнанного Украиной президента РФ Владимира Путина, оказавшегося в изоляции в окружении людей, враждебно настроенных к нашей стране. Одним из них был Юрий Ковальчук – эксбизнесмен, основной акционер банка "Россия", контролирующий пропагандистский "Первый канал" и ряд других.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блогер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историка", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в первой части интервью: "У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube".

Отвечая на вопрос, был ли у Путина "сдвиг" по отношению к Украине чем-то психологическим или патологическим, историк отметил:

— Мы не можем залезть ему в голову. У нас очень мало реальной, объективной информации. У нас нет даже объективных свидетельств окружающих Путина людей, которые близки к нему. И не факт, что когда-нибудь будут.

По его мнению, когда диктатора не станет, а в верхах России произойдет какая-то пертурбация, появятся люди, которые напишут мемуары. Но и тогда не факт, что эти мемуары окажутся безусловно правдивыми.

— Есть версия, что карантинная изоляция окончательно повлияла на его мозги. Что он, мол, был изолирован один или с очень узкой группой ультранационалистов типа Ковальчука (по данным The Wall Street Journal, Ковальчук был одним из приближенных к Путину лиц, кто убеждал начать полномасштабное вторжение России в Украину. – Ред.) и еще кого-то, кто окончательно убедил его в том, что Украину сейчас нужно уничтожить, пока она не стала полноценной, успешной, нормальной и независимой державой, пока окончательно украинская нация не завершила свое формирование, как им казалось, — объясняет Владлен Мараев.

Он предположил, что это могло происходить от советских представлений Путина о "красной империи" с единым народом или какими-то КГБшными установками.

— Но вполне возможно, что Путин серьезно менялся с 1999 года, когда он стал премьер-министром РФ, а затем и президентом. Все-таки с тех пор прошло четверть века. И эти четверть века у человека фактически неограниченная власть, нет серьезных конкурентов, — подытожил популярный блогер.

Ранее Владлен Мараев в интервью "Телеграфу" развеял миф Путина о Ленине и Украине.

Теги:
#Владимир Путин #Карантин #Коронавирус #Covid-19