СБУ затримала у Молдові соратника Путіна: виправдовував вторгнення в Україну та військові злочини

Затриманий був помічником екс-радника Путіна та виправдовував напад Росії на Україну

Служба безпеки України спільно з іноземними партнерами затримала у Молдові Дмитра Чистиліна, ідеолога "російського світу" та збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомив прес-центр СБУ у Telegram. Затриманий був помічником ексрадника Володимира Путіна Сергія Глазьєва. Уродженець українського Запоріжжя, Глазьєв був однією з головних дійових осіб із захоплення Криму та частини Донбасу у 2014 році, а також виправдовував агресію Росії проти України.

Чистилін у період з 2016 по 2024 роки займався підготовкою "аналітичних матеріалів" на користь Кремля. Він також підтримував агресію РФ та "інтеграцію" окупованих територій України до складу Росії.

Також Чистилін брав активну участь у просуванні російських інтересів за кордоном. Зокрема, він займався проведенням т.зв. "круглих столів" у країнах Європи, де просував кремлівські наративи про необхідність проведення т.зв. "денацифікації" України. Його затримали після участі в одному з таких "форумів", коли він намагався вилетіти до Москви.

Наразі Чистиліну висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України, виправдання та прославлення її учасників).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Москві затримали зрадника України блогера Олександра Семченка. Причому це зробив наряд поліції, який сам Семченко і викликав.