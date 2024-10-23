Асоціація платників податків України нагородили переможців Всеукраїнського Рейтингу "Сумлінний платник податків"

При визначенні переможців комісія брала до уваги не лише обсяг сплачених податків, але й середню заробітну плату на підприємстві, кількість робочих місць, участь у благодійних акціях та соціальних проєктах.

Підприємства-переможці продемонстрували високі здобутки з дотримання податкової дисципліни, сплати місцевих та державних податків, кількості створених робочих місць та фінансової підтримки соціальних програм. Крім того, цьогоріч вагомим критерієм стала допомога армії, зазначають організатори.

"Сьогодні, під час війни, найкращий платник податків — це не просто те підприємство, що сплачує податки, більше за інших, а це справжній патріот нашої держави. Справжній патріотизм, він полягає не в красивих гаслах, а доводиться реальними справами. І якщо говорити про бізнес, то основним обов’язком бізнесу є сплата податків в повному обсязі, адже кошти, які ми збираємо йдуть, виключно на оборону країни, на безпеку. Це те, що забезпечує виживання та стійкість нашої країни. Війна триває і вимагає все більше і більше грошей і ми вимушені приймати непопулярні, але правильні рішення щодо збільшення фінансування армії. І ті, хто сплачує податки під час війни, і тим самим підтримують нас, себе та державу в цілому, заслуговують на визначення та підтримку. Я особисто вірю, що саме через підтримку інтересів білого бізнесу і буде здобуватися майбутнє нашої економіки та нашої країни", — наголосив під час заходу Данило Гетманцев, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Цьогоріч переможцями стали компанії, які продемонстрували, що в час війни український бізнес залишається надійною опорою для держави, наголошують організатори рейтингу.

Наприклад відзнаку здобули "Самбірська сонячна станція" та "Гео-Надра-Інвест" в категорії малого бізнесу. У категорії середніх було відзначено "Нордік", а серед великих – "Бурова компанія Горизонти" та "Західнадрасервіс" (всі підприємства входять до групи компаній львівʼянина Зіновія Козицького). За час війни компанії сплатили 8 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів. Крім того, перерахували на потреби ЗСУ понад 144 млн грн.

Нагадаємо, всеукраїнський рейтинг "Сумлінні платники податків" започаткований Асоціацією платників податків України та проводиться щорічно з 2011 року. Основною метою проекту є створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом, популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу та відзначення кращих здобутків платників податків.