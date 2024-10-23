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Ассоциация налогоплательщиков Украины наградили победителей Всеукраинского Рейтинга "Добросовестный налогоплательщик"

Автор
Дмитрий Романов
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Ассоциация налогоплательщиков Украины наградили победителей Всеукраинского Рейтинга "Добросовестный налогоплательщик" Новость обновлена 23 октября 2024, 19:12

При определении победителей комиссия принимала во внимание не только объем уплаченных налогов, но и среднюю заработную плату на предприятии, количество рабочих мест, участие в благотворительных акциях и социальных проектах.

Предприятия-победители продемонстрировали высокие достижения по соблюдению налоговой дисциплины, уплаты местных и государственных налогов, количеству созданных рабочих мест и финансовой поддержки социальных программ. Кроме того, в этом году значительным критерием стала помощь армии, отмечают организаторы.

"Сегодня, во время войны, лучший налогоплательщик — это не просто уплачивающее налоги предприятие больше других, а это настоящий патриот нашего государства. Настоящий патриотизм, он заключается не в красивых лозунгах, а приходится реальными делами. И если говорить о бизнесе, то основной обязанностью бизнеса является уплата налогов в полном объеме, ведь средства, которые мы собираем, идут исключительно на оборону страны, на безопасность. Это то, что обеспечивает выживание и устойчивость нашей страны. Война продолжается и требует все больше и больше денег, и мы вынуждены принимать непопулярные, но правильные решения по увеличению финансирования армии. И те, кто платит налоги во время войны, и тем самым поддерживают нас, себя и государство в целом, заслуживают определения и поддержки. Я лично верю, что именно из-за поддержки интересов белого бизнеса и будет приобретать будущее нашей экономики и нашей страны", — подчеркнул во время мероприятия Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В этом году победителями стали компании, которые продемонстрировали, что во время войны украинский бизнес остается надежной опорой для государства, отмечают организаторы рейтинга.

Например, отличие получили "Самборская солнечная станция" и "Гео-Надра-Инвест" в категории малого бизнеса. В категории средних был отмечен "Нордик", а среди крупных — "Буровая компания Горизонты" и "Западнаядрасервис" (все предприятия входят в группу компаний львовянина Зиновия Козицкого). За время войны компании уплатили 8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. Кроме того, перечислили на нужды ВСУ более 144 млн. грн.

Напомним, всеукраинский рейтинг "Добросовестные налогоплательщики" начат Ассоциацией налогоплательщиков Украины и проводится ежегодно с 2011 года. Основной целью проекта является создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, популяризация основных принципов честного ведения бизнеса и лучшие достижения налогоплательщиков.