Редактори, аналітики та розробники: у "Резерв+" з’явилися вакансії

Шукають не лише людей на військові професії

У додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" з’явився розділ з доступними вакансіями. При цьому знайти там можна не лише бойову професію, а й мирну.

Згідно з даними у додатку, вакансії розміщуються та надаються у співпраці з сайтом пошуку роботи Lobby X. Зазначається, що всі вакансії актуальні.

При вході в розділ додаток запропонує вибрати галузі, що цікавлять, зі списку, в якому зібрані як роди військ, так і допоміжні галузі на кшталт IT, кухні, медицини, логістики та іншого.

Є там і сучасніші професії, на кшталт редакторів соцмереж, бізнес-аналітиків чи літературних редакторів.

Варто зазначити, що якщо у військовозобов’язаних виникли додаткові питання рекрутингу, то можна прочитати зрозуміле роз’яснення на сайті пошуку роботи Lobby X, який займається цією темою.

Як відомо, станом на жовтень 2024 року в Україні діє 44 рекрутингові центри. Своєю чергою "Телеграф" розповів про те, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні також розглядають можливість запустити рекрутинг через програму "Дія".