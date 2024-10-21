Підписати контракт із ЗСУ: коли ця функція буде доступна в "Резерві+"

Укомплектування ЗСУ є пріоритетним для Міноборони

В Україні є "Резерв+", за допомогою якого військовозобов'язаний може показати свій військовий квиток чи прописне. Міноборони України також розглядає можливість оформлення відстрочки дистанційно та підписання контракту через застосунок.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, передає "АрміяInform", крім підписання контракту в "Резерві" у МОУ запустили можливість онлайн-рекрутингу. Українка чи українець тепер можуть самостійно обрати посаду в ЗСУ.

"Ми зібрали найбільшу кількість вакансій яка існує на сьогодні в країні, це 4 000 вакансій, і завдяки цьому інструменту громадянин або громадянка зможуть обрати найбільш релевантну для себе посаду в Збройних Силах України", — розповіла Черногоренко.

Водночас вона каже, що онлайн-рекрутинг буде розвиватись й Міноборони схилятиметься до добровільної служби.

"Ми хочемо розвивати цей функціонал і надати можливість нашим користувачам прямо в застосунку підписати контракт в декілька кліків. Це буде наступна ітерація онлайн-рекрутингу, яку ми запустимо найближчим часом, для того, щоби повністю цифровізувати цикл входу наших громадян як добровольців до лав ЗСУ", — резюмувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде в "Резерві" доступна функція оформлення відстрочки.