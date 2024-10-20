Україна готує нові супердрони від "Шахедів" — The Telegraph

Розробка продовжується

Україна розробляє безпілотник, який здатний перехоплювати російські "Шахеди". Нова зброя використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних боєприпасів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.

Про це повідомляє The Telegraph. Цей дрон буде здатний літати зі швидкістю понад 100 миль на годину.

Видання вперше оприлюднило фотографії та подробиці про засекреченого мисливця за "шахедами", який називається "Стинг".

Його розробники, група Wild Hornets, стверджують, що їхня остання новинка зможе літати зі швидкістю понад 100 миль на годину і на висоті близько 10 000 футів.

Sting є класичний квадрокоптер з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.

Пілотування здійснюватиметься із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дадуть змогу оператору бачити, де саме він летить.

Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби з безпілотниками "Шахед" іранської розробки, що запускаються російськими військами.

"Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника Shahed", — сказало джерело в Wild Hornet про безпілотник Sting.

Є надія, що, використовуючи недорогі дрони-смертники для знищення безпілотників "Шахед", що наближаються, Україна зможе зберегти свої запаси зенітних ракет.

Нагадаємо, український дрон "Бобер" завдав ударів по Москві та околицях, виконував місії в окупованому Криму. Серед "смачних цілей" дрону — завод з виробництва електроніки для ракет Х-31, Х-35 та Х-59 та сховище з ракетними частинами до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

Раніше "Телеграф" повідомив, куди дістануть західні ракети різних типів.