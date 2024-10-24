Які бувають військово-облікові документи та як їх отримати онлайн

За паперовими ВОД потрібно звертатися до військкомату

В Україні всі військовозобов'язані громадяни повинні стояти на військовому обліку. У разі перевірки представники ТЦК та СП чи поліції можу попросити показати військово-облікові документи.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, які бувають військово-облікові документи та як їх можна отримати. ВОД існують у двох формах — паперовій та електронній, і обидва мають однакову юридичну силу.

Якщо паперовий ВОД можна отримати лише особисто в ТЦК та СП, то електронний документ можна оформити дистанційно.

Паперовими ВОД є:

військовий квиток, виданий до 18 травня 2024 року;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане до 18 травня 2024 року;

посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків до 25 років);

документ за формою, затвердженою Постановою КМУ №559.

Електронний ВОД містить QR-код і може бути отриманий через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

додаток "Резерв+";

портал "Дія" (за посиланням, а не через сам додаток).

Згенерувати ВОД у "Дії"

Юристка зазначає, якщо ваші дані не знайдено в електронному реєстрі, а ви стоїте на обліку, необхідно звернутися до ТЦК та СП для внесення інформації. Це можна зробити шляхом особистого візиту, направлення заяви або адвокатського запиту.

Зразок заяви можна переглянути за посиланням.

Тарасенко пояснює, якщо в електронному ВОД написано "не на обліку", потрібно відправити заяву до ТЦК про виявлену помилку. До заяви необхідно прикласти копію паперового документа з відміткою про постановку на облік. Зразок за посиланням.

Нагадуємо, що під час воєнного стану українці мають носити при собі документи. У чоловіків повинен бути не лише паспорт, а й військовий квиток та інші необхідні документи, як-от медичні довідки чи про навчання. Це допоможе уникнути непорозумінь під час зустрічей із представниками ТЦК та СП.

Відсутність документів під час перевірки може призвести до:

працівники ТЦК можуть запросити людину пройти до відділення для ідентифікації;

якщо чоловік військовозобов'язаний, але не має документів, йому можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення даних або проходження медичної комісії;

чоловіка можуть попросити прийти повторно до ТЦК та СП, вже маючи всі необхідні документи;

у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу;

якщо чоловік ухиляється від виконання військового обов'язку, його можуть примусово доставити до ТЦК за рішенням суду.

Якщо чоловік забув документи, юристи радять спокійно пояснити ситуацію представникам ТЦК та домовитися про наступну зустріч.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо дані у "Резерв+" та військовому квитку не збігаються. Військовозобов'язані можуть виправити неточності у своїх даних через електронний кабінет призовника.