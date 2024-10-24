Мачете і десятки тисяч доларів у начальника ТЦК: з'явились деталі резонансного затримання у Тернополі

У кабінеті начальника також знайшли зброю

Начальнику Тернопільського районного ТЦК, якого затримали на хабарі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 240 тисяч гривень.

За даними слідства, 45-річний полковник вимагав від підприємця талони на тисячу літрів дизпального за відстрочку від мобілізації. Держбюро розслідувань затримало посадовця 21 жовтня у дворі церкви в центрі Тернополя. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці виявили в автомобілі військкома не лише талони на пальне, а й 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою. Під час обшуку у службовому кабінеті вилучили паливні картки на понад тисячу літрів дизеля та бензину (еквівалентно 1000 доларам США). Також на фото, які оприлюднили в ДБР, можна побачити вогнепальну та холодну зброю.

За інформацією, яку "Телеграф" отримав в ДБР, підприємець навчається на денній формі в одному з закладів освіти на Прикарпатті, тож мав законне право на відстрочку. Однак полковник погрожував призовом та відправленням на передову у разі відмови дати хабар.

Начальнику ТЦК повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна. Суд також відсторонив його від виконання службових обов'язків.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління ДБР у Львові. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Раніше "Телеграф" писав, що київський ТЦК під час війни витратить на ремонт своєї їдальні мільйони. У збірному пункті вирішили капітально відремонтувати приміщення.