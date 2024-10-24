Мачете и десятки тысяч долларов у начальника ТЦК: появились детали резонансного задержания в Тернополе

В кабинете начальника также обнаружили оружие

Начальнику Тернопольского районного ТЦК, которого задержали на взятке, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 240 тысяч гривен.

По данным следствия, 45-летний полковник требовал от предпринимателя талоны на тысячу литров дизтоплива за отсрочку от мобилизации. Госбюро расследований задержало чиновника 21 октября во дворе церкви в центре Тернополя. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Правоохранители обнаружили в автомобиле военного не только талоны на горючее, но и 13 тысяч долларов США и 73 тысячи гривен наличными. Во время обыска в служебном кабинете изъяли топливные карты более чем на тысячу литров дизеля и бензина (эквивалентно 1000 долларам США). Также на фото, обнародованных в ДБР, можно увидеть огнестрельное и холодное оружие.

По информации, которую "Телеграф" получил в ДБР, предприниматель учится на дневной форме в одном из учебных заведений на Прикарпатье и имел законное право на отсрочку. Однако полковник угрожал призывом и отправкой на передовую в случае отказа дать взятку.

Начальнику ТЦК сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года и конфискацию имущества. Суд также отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ГБР во Львове. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к коррупционной схеме.

Ранее "Телеграф" писал, что киевский ТЦК во время войны потратит на ремонт своей столовой миллионы. В сборном пункте решили капитально отремонтировать помещение.