Зґвалтували неповнолітню та хотіли уникнути покарання, мобілізувавшись: у Міноборони пояснили рішення

Обухівський ТЦК на Київщині перевірять

У середу, 23 жовтня, у Міністерстві оборони заявили, що Обухівський ТЦК та СП відмовив у проходженні військової служби за контрактом причетним до зґвалтування неповнолітні на Закарпатті. У відомстві пояснили в чому причина.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці Міністерства оборони у телеграм-каналі.

"Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України. Незважаючи на їхні звернення до Обухівського ТЦК та СП для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що направляють Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК та СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР.

"Міноборони продовжує співпрацю з правоохоронними органами для забезпечення правопорядку та законності", – йдеться у дописі.

Що передувало

Юридична компанія "Міллер" писала, що обвинувачені у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагались уникнути відповідальності через мобілізацію. Мова йде про ґвалтівників 14-річної дівчинки із Верхніх Воріт на Закарпатті. Злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували дівчину. Окремі епізоди своїх дій вони зняли на відео.

Хоча вони не мають військової освіти і не проходили строкової служби, перед завершенням судового розгляду вони звернулися до Обухівського РТЦК у Київській області, писали місцеві видання.

Раніше "Телеграф" писав, що в одному з обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК) чоловік вчинив самогубство. Його тіло знайшли в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних.