Київський ТЦК під час війни витратить на ремонт своєї їдальні мільйони

Переможця тендеру вже визначили

У збірному пункті столичного ТЦК та СП вирішили капітально відремонтувати приміщення їдальні. На ці потреби мають намір витратити 5 мільйонів 389 тисяч гривень.

Тендер на надання цих послуг було завершено 9 жовтня 2024 року. Інформація про це опублікована на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки капітально відремонтує у збірному пункті приміщення для прийому їжі. Роботи проводитимуться у Шевченківському районі столиці за адресою: вулиця Парково-Сирецька, 19.

На капітальний ремонт із бюджету планують витратити 5 мільйонів 389 тисяч 125 гривень.

Згідно з опублікованими даними, оприлюднили тендер 24 вересня 2024 року. А кінцевим терміном для подання тендерних пропозицій було позначено 9 жовтня 2024 року.

У тендері брали участь два підприємства — ТОВ "БК БУД ПЛЮС" та ТОВ "ІНСТОК ТРЕЙД".

Переможцем виявилося ТОВ "БК БУД ПЛЮС", яке запропонувало провести капітальний ремонт та реконструкцію будівлі їдальні за 5 мільйонів 050 тисяч гривень, що майже на 340 тисяч гривень менше, ніж у заявці конкурента.

За умовами договору підрядник має провести капітальний ремонт приміщень їдальні — тут ґрунтовно оновлять підлогове покриття, стелю та стіни, встановлять нові двері, вікна та сантехніку.

Також буде проведено ремонт електроосвітлення, каналізації, опалення та вентиляції.

У вартість також входять демонтажні роботи та вивіз сміття.

За даними порталу YouControl, ТОВ "БК БУД ПЛЮС" було зареєстровано 12 жовтня 2017 року. Розмір статутного капіталу компанії складає 10 тисяч гривень.

Вид діяльності компанії — це будівництво водних та інших споруд, знесення будівель та виконання інших спеціалізованих будівельних робіт.

Нагадаємо, цей же столичний ТЦК та СП уже раніше проводив тендер на ремонт укриття для збірного пункту, який знаходиться у підвальному приміщенні цієї ж будівлі. На ці потреби з бюджету збиралися виділити 6 мільйонів гривень.

За умовами договору підрядник повинен буде капітально відремонтувати в укритті стіни, стелю та підлогу, а також встановити нові умивальники, унітази, водонагрівачі та сантехніку.

У підвальному приміщенні також проведуть роботи з гідроізоляції та упорядкують водопровід, систему каналізації, вентиляції та пожежної сигналізації.

Усього передбачено виконання 173 різних видів робіт. Очікувана вартість ремонту підвального приміщення становить 6 мільйонів 51 тисячу гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київський ТЦК витратить 2,8 млн гривень на бланки та календарі. Загалом ТЦК Києва замовив 42 220 одиниць різної поліграфічної продукції. Серед них 15 тисяч особових справ призовника, 15 тисяч облікових карток призовника, 11 800 тис. особових справ (контракт) у синій палітурці з тисненням. Крім того, замовили і 420 потрійних настінних календарів.