Продався за талони на пальне? У Тернополі затримали керівника районного ТЦК

Відмова від мобілізації коштувала 1000 талонів

У Тернополі днями відбулося чергове затримання військовослужбовця. Просто у дворі церкви у центрі міста нібито на гарячому, під час отримання хабаря, затримали керівника одного з районних ТЦК.

Він отримав хабар у вигляді 1000 талонів на пальне. Стільки коштувала обіцянка не мобілізовувати військовозобов'язаного, повідомляє видання zaxid.net.

Як стверджують журналісти, затримання відбувалось за участі ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Затримання відбулось ввечері 21 жовтня.

У ТЦК та СП Тернопільської області прокоментували інцидент. На сторінці територіального центру повідомили, що 21 жовтня проводилися слідчі дії стосовного керівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У ході проведення слідчих дій речові докази, які мають значення у розслідуванні справи, вилучили.

У ДБР ситуацію поки не коментують. Речниця ДБР Тетяна Муравель пообіцяла журналістам "Телеграфу" повідомити офіційну інформацію тоді, коли вона з’явиться.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопільщині стався гучний скандал з працівником ТЦК. Він гнався і на смерть переїхав людину.