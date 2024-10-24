У додатках "Резерв+" та "Армія+" з’являться онлайн-курси: що відомо (відео)
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Після запуску кожен військовозобов’язаний матиме доступ до теоретичної частини підготовки у своєму телефоні
В українському додатку "Резерв+" з’явиться онлайн-курс базової підготовки для всіх військовозобов’язаних. Наразі він перебуває на стадії розробки.
Про це 24 жовтня на брифінгу повідомила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, після запуску курсу кожен військовозобов’язаний матиме доступ до теоретичної частини підготовки у своєму телефоні.
Чорногоренко додала, що фокус був на тому, щоби запустити навчання насамперед для військовослужбовців.
Довідка: "Резерв+" — це мобільний додаток від Міністерства оборони України для військовозобов’язаних, в якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без відвідування ТЦК. Також це джерело інформації про те, які дані про вас є у реєстрі військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг".
У додатку "Армія+" запускають онлайн-навчання у військовій справі. Це дозволить бійцям отримувати важливі знання у польових умовах.
У першій версії будуть три курси, лекторами якими стали військові:
- Загальна підготовка. Читає Сергій Липко, аеророзвідник, спецкореспондент та ведучий Армія ТБ.
- Побут у польових умовах. Читає Олена Риж, бойовий медик, штурмовик.
- Безпілотні системи. Основи БПЛА. Читає Юрій Черкашин, керівник групи масштабування досвіду.
Зазначається, що кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля – тест для перевірки знань, а наприкінці курсу – іспит. Також триває робота над курсами "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
Довідка: "Армія+" — ця програма розроблена військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України. До "Армії+" доступ мають лише діючі військові. Цільова аудиторія на першому етапі – військові ЗСУ та ДССТУ. У майбутньому програму планується масштабувати на всі Сили Оборони України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство оборони України розглядає можливість оформлення відстрочки дистанційно та підписання контракту через додаток "Резерв+".