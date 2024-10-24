В приложениях "Резерв+" и "Армия+" появятся онлайн-курсы: что известно (видео)

После запуска у каждого военнообязанного будет доступ к теоретической части подготовки в своем телефоне

В украинском приложении "Резерв+" появится онлайн-курс базовой военной подготовки для всех военнообязанных. Сейчас он находится на стадии разработки.

Об этом 24 октября на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, после запуска курса у каждого военнообязанного будет доступ к теоретической части подготовки в своем телефоне.

Черногоренко добавила, что фокус был на том, чтобы запустить обучение в первую очередь для военнослужащих.

Справка: "Резерв+" — это мобильное приложение от Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без посещения ТЦК. Также это источник информации о том, какие данные о вас есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

В то же время в приложении "Армия+" запускают онлайн-обучение по военному делу. Это позволит бойцам получать важные знания в полевых условиях.

В первой версии будут три курса, лекторами которыми стали военные:

Общая подготовка. Читает Сергей Липко, аэроразведчик, спецкорреспондент и ведущий Армия ТВ.

Быт в полевых условиях. Читает Елена Рыж, боевой медик, штурмовик.

Беспилотные системы. Основы БпЛА. Читает Юрий Черкашин, руководитель группы масштабирования опыта.

Отмечается, что каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля – тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Также идет работа над курсами "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Справка: "Армия+" — это приложение разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. В "Армию+" доступ имеют только действующие военные. Целевая аудитория на первом этапе – военные ВСУ и ГССТУ. В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы Обороны Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Министерство обороны Украины рассматривает возможность оформления отсрочки дистанционно и подписание контракта через приложение "Резерв+".