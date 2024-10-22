"Укренерго" отримало важливе "підкріплення" на старті опалювального сезону (фото)

Програма фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію та Швейцарію

Компанія "Укренерго" у рамках проекту REPOWER отримала від Світового банку важливе обладнання – великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій. Він допоможе зменшити експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів.

Найближчими місяцями очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів. Про це повідомили у прес-службі НЕК "Укренерго".

У рамках проекту REPOWER від Світового банку "Укренерго" отримало перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ.

"Надходження цього обладнання на старті опалювального сезону має надважливе значення, оскільки новий трансформатор дозволить збільшити обсяг передачі електроенергії у період сезонного зростання споживання. Встановлення нового потужного трансформатора – зменшує експлуатаційні витрати, а також забезпечує надійну схему живлення для близько 300 тисяч споживачів", — йдеться у повідомленні.

Найближчими місяцями очікується надходження ще близько 20 потужних трансформаторів, придбаних коштом Світового банку.

Це обладнання постачається за рахунок гранту на суму 247 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, реконструкції та реформування України.

Він фінансується 17 донорами, включаючи Канаду, Швецію та Швейцарію, які визначили український енергетичний сектор як пріоритетний напрямок для своїх внесків.

"Раніше у рамках проекту REPOWER – "Укренерго" отримало спеціальні транспортні засоби, що теж допоможуть українським енергетикам у ремонті та відновленні пошкоджених мереж", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, у вересні на Контрактовій площі в Подільському районі Києва з’явився трансформатор однієї з теплоелектростанцій ДПЕК, зруйнований російськими обстрілами.

Енергетики встановили його в рамках інсталяції "Битва за світло", яка має на меті дати можливість українцям на власні очі побачити руйнування, які завдає РФ українській енергосистемі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям не варто сподіватися на відсутність графіків відключень світла цієї зими. Електроенергії не вистачатиме навіть якщо нових обстрілів енергосистеми не буде.