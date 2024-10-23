Аварійні відключення світла: в одній із областей України ввели графіки, що сталося

Точний час, коли електрика повернеться до будинків людей, поки що не відомо

У середу, 23 жовтня, в Україні не планували вводити відключення світла, проте через погіршення ситуації така проблема все торкнулася однієї з областей. Йдеться про Полтавську область, де вранці застосували графіки аварійних відключень.

Про це повідомили в АТ "Полтаваобленерго". Зазначається, що це розпорядження про тимчасове запровадження графіків надійшло від "Укренерго".

"В області застосовано ГАВ (графік аварійних відключень, — Ред.)! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 23 жовтня в області застосовано ГАВ обсягом 30 МВт", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що графік аварійних відключень — це відключення світла, яке застосовується через гострий дефіцит потужності в енергосистемі, зокрема через аварійні ситуації на електростанціях або навантаження обладнання.

Що важливо, заздалегідь попередити споживачів про такий вид графіків неможливо, оскільки їх використовують негайно.

Наразі невідомо, як довго триватимуть відключення у Полтавській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра енергетики Микола Колесник розповів, чи повернуться відключення світла в Україні після заморозків.