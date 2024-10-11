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Не завжди була білявкою з каре: як виглядала соратниця Януковича Ганна Герман на початку кар’єри

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Ганна Герман дуже змінилася за час своєї політичної кар’єри Новина оновлена 11 жовтня 2024, 15:28
Ганна Герман дуже змінилася за час своєї політичної кар’єри. Фото Колаж "Телеграф"

Політик була справжньою модницею та ходила в Раду у стильних образах

Ганна Герман — відома в українській політиці фігура часів Януковича, вона була його вірною соратницею, незважаючи на те, що родом із західної частини України. Вона розпочинала свою кар’єру, як журналістка, проте потім йшла в політику і стала важливою персоною в Партії регіонів, була наближена до Януковича і за його прем’єрства, і за часів президентства.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Ганна Герман виглядала на початку своєї політичної кар’єри.

Ганна Герман

Ганна Герман — із журналістки в соратниці Януковича

Ганна Герман народилася у маленькому селі на Львівщині 1959 року, зараз їй 65 років. Вона розпочиналася свою кар’єру в журналістиці. Після закінчення Львівського університету Франка вона почала працювати у місцевих львівських газетах. З 2002 по 2004 рік була директоркою київського бюро "Радіо Вільна Європа — Радіо Свобода". А вже з травня 2004 року Ганна Герман почала працювати речницею на той момент прем’єр-міністра Віктора Януковича.

Ганна Герман у молодості

Так розпочався її кар’єрний шлях у політику режиму Януковича. Після відставки прем’єр-міністра Ганна Герман залишилася його прес-секретарем уже як голови Партії регіонів. Вже у березні 2006 року Герман стала членом Партії регіонів, а у травні була обрана народною депутаткою України V скликання.

Ганна Герман у молодості

Із серпня 2006 по грудень 2007 року Ганна Герман була радницею знову прем’єр-міністра Віктора Януковича. У 2007 році вона знову стала народною депутаткою, і вже там обійняла посаду заступника голови фракції Партії регіонів та головою комітету з питань свободи слова.

Ганна Герман у молодості

Коли у 2010 році Янукович став президентом, його вірну соратницю Ганну Герман було призначено заступницею голови Адміністрації президента України. Практично всю свою політичну кар’єру Ганну Герман була у близькому оточенні Януковича. 2012 року вона знову стала депутаткою від Партії регіонів. А вже наприкінці жовтня 2014 року повідомила про своє рішення залишити політику.

Ганна Герман
Ганна Герман
Ганна Герман

Раніше "Телеграф" розповідав, де слугує екс-нардеп та обличчя Майдану Олег Тягнибок і що про нього відомо. Він пішов на війну разом із сином.

Теги:
#Віктор Янукович #Анна Герман