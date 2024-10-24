Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України

Російський диктатор спробував вкотре виправдати війну

У Росії завершився саміт БРІКС, який проходив з 22 по 24 жовтня. У завершальний день Путіна запитали, чи війська КНДР дійсно беруть участь у бойових діях проти України.

Російський президент, як завжди, спробував обійти боком питання журналістів. Але несподівано для всіх він фактично визнав, що так і є. Відповідні відео поширюють росЗМІ.

"Фото – це річ серйозна, якщо є фото, значить вони щось віддзеркалюють", – ухильно відповів він. Так він підтвердив достовірність оприлюднених знімків. Звісно, прямо на питання, чи воюють північнокорейці на боці РФ, він не відповів.

Крім того, російський диктатор спробував вкотре виправдати війну, перевівши стрілки на події 2014 року в Україні. Він сказав, що не дії Росії привели до "ескалації" в Україні, а державний переворот. Втім, це його класичні фрази, які він промовляє за будь-якої слушної нагоди.

Зрештою Путін вдався до своєї улюбленої тактики – звинувачення США. За його словами, саме американська адміністрація винна у подіях 2014 року в Україні, на що він навів "аргумент" про нібито публічно оголошені витрати США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні заяви Путіна з БРІКС. Російський диктатор відкрито підтримав Палестину та порівняв війну на Близькому Сході з ситуацією в Україні.