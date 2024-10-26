"Держат нас за кур": МХП ответили на обвинения в краже идеи рекламы "Нашей рябы" (фото, видео)

Известная маркетинговая компания в Украине получила отказ на свою идею, а затем увидела рекламный ролик, снятый по ней

Торговая марка "Наша Ряба" выпустила новую рекламу, которая оказалась неоплаченной идеей агентства "Vandog". На одном из бесплатных тендеров маркетологи представили свою идею, от которой впоследствии МХП "Мясо птицы" отказалось, однако в сети уже появился видеоролик, снятый по ней.

Как отмечает маркетолог и основательница "Vandog Agency" Ирина Метнева, о том, что идею ее агентства воплотила в рекламе "Наша ряба", она узнала случайно. На видео, что рекламирует куриные голени, выложена история, которую предлагал "Vandog", однако денег за это компания не получила.

Как это объясняют в МХП "Мясо птицы"

В комментарии "Телеграфу" компания уверяет, что идея в рекламе "Наша Ряба" принадлежит креативной команде "inhouse", об участии которой другие команды не были своевременно проинформированы. В этом тендере приняло участие восемь агентств, три из которых были готовы сотрудничать на безвозмездной основе.

"Наша внутренняя проверка однозначно подтвердила, что inhouse команда действительно разработала и первой презентовала идею, которая оказалась схожей с идеей команды Vandog… Комментарии в письме нашего бренд-менеджера были некорректными, мы выбрали для тестирования похожую идею и это стоило бы отметить в письме" , – говорится в сообщении.

В то же время, МХП готовы подтвердить свои слова переписками, но записи встреч с другими агентствами не сохранились, ведь уже прошло более 3 месяцев.

Что предшествовало

По словам Метневой, агентство получило приглашение от группы бренд-маркетинга в МХП "Мясо птицы" в бесплатный тендер на голень от "Наша Ряба". Далее каждая из команд получила задачу создать по три сценария с визуалами на определенную тему. Команда "Vandog" представила идею в мае группе бренд-менеджеров МХП "Мясо птицы".

Реклама "Нашей рябы"

Идея Vandog

"Однако вскоре мы получили письмо, в котором бренд-менеджер констатировал, что наши идеи настолько не в бриф, что они их даже тестировать не будут. Я рада видеть нашу идею в эфире, не рада, что коллеги из МХП по привычке держат всех за кур", — говорится в сообщении.

Заметим, что в презентации, опубликованной Метневой главной идеей — голени были любимым блюдом сквозь поколение. Поэтому их употребляли и люди, жившие еще в пещерах, и современные. На раскадровках и эскизах четко прорисованы сюжетные линии и с пещерными людьми, и с семьей на семейном ужине дома. Разница в ролике и идее "Vandog" незначительная.

Ведь в рекламе "Нашей рябы" все начинается с пещерных людей и заканчивается семейным ужином. А в идеи Vandog – наоборот, однако суть ролика одна.

"Выводов будет три: счастлива, что у нас куча идей была, есть и будет; бесплатные тендеры — зло; если голень, то — "Эпикур"", — резюмирует Метнева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что реклама Третьей штурмовой вызвала бурные обсуждения в сети.