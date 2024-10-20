В Одесі лунали вибухи, почалась сильна пожежа: деталі атаки (фото)

Кадри вражають

У неділю, 20 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Ймовірно працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чорноморська Одеської області. Місцеві пабліки Одеси писали, що ймовірно є приліт.

Після цього почалась пожежа. На опублікованих кадрах помітно, що в небо піднімається густий чорний дим.

Станом на 20:39 повітряна тривога була скасовувана. Загрози наразі немає.

Варто нагадати, що у ніч на 20 жовтня Росія вкотре завдала ударів по Україні, атакувавши її дронами-камікадзе типу "шахед", ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Вибухи пролунали у кількох містах. За даними моніторингових Telegram-каналів, вибухи було чутно вночі у Києві, Львівській області, Кривому Розі, а також Харкові. У Повітряних силах своєю чергою попереджали про рух ворожих БПЛА та КАБів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли подробиці атаки на об'єкти в Росії у ніч проти 20 жовтня. Було уражено не тільки військовий завод у Дзержинську. Також Сили оборони атакували авіабазу "Липецьк-2" у РФ.