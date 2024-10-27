Кому з українців вручатимуть повістки у першу чергу у листопаді

Є кілька таких категорій громадян

У листопаді в рамках воєнного стану та спільної мобілізації українцям продовжать вручати повістки. Насамперед зараз є велика потреба в чоловіках із бойовим досвідом.

Заклику в Україні підлягають військовозобов’язані та резервісти від 18 до 60 років. Однак, чоловіки віком від 18 до 25 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу. "Телеграф" розповідає, хто отримає повістку у першу чергу.

Варто додати, що верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб найвищого офіцерського складу – 65 років.

Кого зараз призивають

чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіків віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом 9 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" або "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіків віком від 18 до 60 років, знятих та виключених з військового обліку, проте визнаних придатними або обмежено придатними (протягом 9 місяців мають повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та набути статусу "придатні" або "непридатні") через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Кого можуть призвати на військову службу з 18 років

офіцерів запасу, які пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

тих, хто пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

тих, кого раніше було визнано непридатним до служби у мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке покарання передбачено для чоловіків, які ігнорують повістки, надіслані їм поштою.