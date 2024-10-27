Кому из украинцев будут вручать повестки в первую очередь в ноябре

Есть несколько таких категорий граждан

В ноябре в рамках военного положения и общей мобилизации украинцам продолжат вручать повестки. В первую очередь сейчас есть большая потребность в мужчинах с боевым опытом.

Призыву в Украине подлежат военнообязанные и резервисты от 18 до 60 лет. Однако мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если не проходили срочную службу. "Телеграф" рассказывает, кто получит повестку в первую очередь.

Стоит добавить, что верхний предел призывного возраста для мобилизации остается неизменным – 60 лет. Для лиц высшего офицерского состава – 65 лет.

Кого сейчас призывают

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, снятых и исключенные с военного учета, однако признанных пригодными или ограниченно пригодными (в течение 9 месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные") из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Кого могут призвать на военную службу с 18 лет

офицеров запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих оснований для отсрочки;

прошедших срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);

тех, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничено пригодным в военное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое наказание предусмотрено для мужчин, которые игнорируют повестки, присланные им по почте.