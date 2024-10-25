Як каратимуть чоловіків, які проігнорували повістку, надіслану поштою

Протягом трьох місяців приходить повідомлення про адміністративне стягнення

В Україні вже надсилають військовозобов'язаним громадянам повістки поштою. За ігнорування такого повідомлення від ТЦК та СП передбачена адміністративна відповідальність.

Партнер юридичної компанії "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк у коментарі для "Главред" розповіла, що автоматичних штрафів за факт неприйняття повістки не буде. Однак факт відправлення листа і його повернення до ТЦК вважатиметься належним оповіщенням, незалежно від того, чи отримала особа цей лист, відмовилася чи навіть не знала про нього.

Карплюк зазначає, якщо громадянин не з’явився в ТЦК у зазначену дату, то центр формує справу про адміністративне правопорушення . На підставі зібраних матеріалів керівник ТЦК та СП має повноваження скласти постанову про порушення.

Що відбувається далі

Після затвердження постанови керівником ТЦК, чоловіку надсилається повідомлення про адміністративне стягнення. Це має бути зроблено протягом трьох місяців з моменту ухвалення постанови , але не пізніше ніж через рік після виявлення порушення.

Потім повідомлення про штраф направляється за адресою реєстрації порушника. З моменту отримання особа має 15 днів для добровільної сплати штрафу.

Громадяни можуть оскаржити постанову у суді, якщо, на їхню думку, під час її оформлення були допущені порушення. У такому випадку рішення про необхідність сплати штрафу ухвалює суд.

"Якщо все-таки людина не дізналася про ухвалу, не оскаржила її в суді, не сплатила добровільно, і ухвала була передана на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження і накладають арешт на майно та кошти на рахунках боржника", — підкреслила Карплюк.

Нагадуємо, що повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загубилася повістка, надіслана поштою. У ТЦК вважатимуть лист врученим навіть, якщо він не дійшов до адресата.