Байден виступив з гучною промовою щодо Трампа: який він має вигляд зараз (фото)

Промова тривала майже пів години

Колишній президент США Джо Байден, 15 квітня 2025 року, вперше виступив на публіці після відходу з посади, з'явившись на конференції, організованій адвокатами, радниками та представниками осіб з інвалідністю (ACRD) у Чикаго, штат Іллінойс. У своєму виступі Байден різко розкритикував свого політичного опонента, Дональда Трампа, за його політику щодо соціального забезпечення та прав людей з інвалідністю.

"Телеграф" розповідає, який вигляд мав 82-річний Джо Байден на конференції. Він з’явився на сцені в елегантному темно-синьому костюмі, з акуратно укладеним сивим волоссям.

Попри вік, він мав бадьорий і впевнений вигляд, активно жестикулюючи під час промови, яка тривала майже 30 хвилин. "Коли я був сенатором, 400 років тому …" — так він почав свою промову, жартуючи про свій вік.

Фото: Getty Images. Байден на конференції у Чикаго

Фото: Getty Images

Після завершення президентського терміну Байден вів доволі закритий спосіб життя, проводячи більшість часу в Делавері та рідко з’являючись на публіці. Як повідомлялося раніше, він проводить багато часу з родиною, внуками. Зараз займається благодійністю та пише мемуари.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Також не забуває про спорт та фізичну активність — він любить плавати та грати у гольф. А ще читає багато книг, особливо про політику та історію.

Нагадуємо, що виступ на конференції ACRD став першим публічним заходом Байдена після його появи 24 березня 2025 року, коли він разом із дружиною Джилл відвідав театральну постановку "Отелло" на Бродвеї. Тоді подружжя Байденів провело романтичний вечір у Нью-Йорку, завершивши його на даху хмарочоса в Мангеттені. Джилл вразила публіку елегантною бірюзовою сукнею, а Джо обрав класичний смокінг, демонструючи стриману вишуканість.