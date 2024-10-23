Чи можуть вручити повістку чоловіку під час оформлення відстрочки від призову

Коли комісія відмовляє у відстрочці, чоловіка можуть направити на медогляд

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, однак деякі категорії громадян мають право на відстрочку. Щоб підтвердити його потрібно звернутися до ТЦК та СП із заявою та з пакетом певних документів.

Адвокат Андрій Топчій пояснив, чи можуть вручити повістку на військово-лікарську комісію під час оформлення відстрочки. Він зазначає, що така процедура регулюється пунктом 63 Постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року.

Якщо військовозобов'язаний подав заяву на відстрочку, його не можуть викликати на ВЛК до ухвалення рішення. Однак, якщо чоловік н е подав заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд на загальних підставах.

Якщо ж комісія відмовляє у відстрочці, військовозобов’язаного направляють на медкомісію для визначення придатності до служби.

"Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК від моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК — то він має її проходити на загальних підставах", — зазначає Топчій.

Юрист підкреслив важливість своєчасного подання заяви, адже це може значно спростити процедуру та допоможе уникнути додаткових клопотів.

Нагадуємо, хто має право на відстрочку. Згідно із законом, її можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю;

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають за хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.

Раніше "Телеграф" писав, що є всього чотири поважні причини, коли чоловік може не з'явитися по повістці в ТЦК. Підстави мають бути підтверджені відповідними документами.