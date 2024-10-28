Тепло продержится до ноября? Что прогнозируют синоптики на ближайшие дни

Туманы могут ухудшить видимость на дорогах

Во вторник, 29 октября, большая часть территории Украины будет оставаться под влиянием сухой и комфортной погоды. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сообщение сделала в своем Telegram-канале.

"29 октября дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины — сухая погода, разве что с туманами. Температура воздуха пока — суперкомфорт", — написала Диденко.

Обратите внимание, что ожидаемые в разных регионах туманы могут ухудшить видимость на дорогах, усложняя движение транспорта, а также способствовать снижению качества воздуха. Призываем водителей быть особенно осторожными из-за ограниченной видимости.

Что касается температурных показателей 29 октября, то в большинстве областей ожидается от +10 до +16 градусов. Немного прохладнее будет на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине, где температура будет колебаться в пределах +9…+11 градусов.

В Киеве прогнозируют сухую погоду 29 октября. Ночью температура достигнет +6…+8 градусов, а днем прогреется до +11…+13.

В то же время Наталья Диденко предупредила, что уже со 2–3 ноября украинцам следует готовиться к ощутимому похолоданию. Выходные принесут смену погоды, и придет время доставать тёплую одежду.

"Подготовьте пуховички и противные шапки и подобострастно улыбайтесь коммунальщикам, может, они смилосердятся и включат отопление", — посоветовала синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине заснежит и будет ли зима холодной из-за народных примет.