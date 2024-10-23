В Україні порахували, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати

Оцінку чисельності дали лише на підконтрольних територіях

В Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Мобілізаційний ресурс держави оцінюється в 3-5 мільйонів осіб.

Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі "КИЇВ24". Йдеться про чоловіків, які підлягають призову на підконтрольних територіях України.

Як зазначила Ткаченко, нещодавно затверджена Стратегія демографічного розвитку України містить оцінку чисельності населення, згідно з якою на підконтрольній території проживає понад 31 мільйон осіб. Водночас щодо мобілізаційного ресурсу надаються виключно орієнтовні дані.

Нагадуємо, що днями по всій Україні пройшли рейди ТЦК. Зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".

Також працівники ТЦК завітали на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах, під Києвом навідалися у заміський комплекс "Sobi Club", у Львові увірвались на весілля у готелі "Соната". У Броварах рейдова група перевіряла документи у військовозобов'язаних чоловіків після концерту гурту "100лиця".

Варто зазначити, що такі перевірки ТЦК є законними. Як розповіла адвокатка Оксана Доготер, співробітники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти документи та вручати повістки у будь-де.

Однак, такі дії повинні відбуватися відповідно до встановлених норм. Зокрема, представники військкомату повинні мати відповідний дозвіл уповноваженого органу на проведення перевірок і вручення повісток.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні набули чинності нові правила щодо використання фото- та відеофіксації під час перевірок призовників і військовозобов'язаних. Відповідно до законодавства, співробітники ТЦК зобов'язані використовувати відеореєстратори для документування своїх дій та можливих порушень з боку громадян.