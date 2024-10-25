"Світла не буде взагалі": одну з областей закликали готуватися до найгіршого цієї зими

Влада вже закуповує генератори та когенераційні установки

У прифронтовій Запорізькій області цієї зими може зовсім не бути електроенергії. Мешканців закликають готуватися до найгіршого сценарію.

Таку заяву зробив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону. За його словами, влада вже закуповує генератори та когенераційні установки.

"Я всім говорю, що ми повинні готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер", – сказав Федоров.

Він прогнозує, що у Запоріжжі цієї зими може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції. Для того, щоб теплопостачання було в регіоні, всі великі котельні Запоріжжя та Запорізької області закуповують когенераційні установки. Перші запрацюють уже у грудні.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна — величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає", — пояснив глава ОВА.

Федоров підкреслив, що для вирішення цієї проблеми Україна звертатиметься до партнерів із проханням придбати ці установки.

"Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення ми сподіваємося займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", — пояснив він.

Щодо звичайних генераторів, то як у школах, так і в лікарнях — у всіх є вже генератори, які здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи в Україні відключатимуть світло цієї зими, якщо не буде обстрілів.