Його вірш став символом нового сезону "Холостяка": як у молодості виглядав Сергій Жадан (відео)

Письменник завжди був бунтівником

Відомий український письменник, поет та співак Сергій Жадан, який поповнив лави Нацгвардії, став визначною фігурою культурного простору в Україні. Яскравою та бунтівною особистістю він був ще в молодості і писав не лише про кохання, а теми, які торкалися війни. Зараз його твори часто з’являються у соцмережах, а він має тисячі шанувальників.

Під час Помаранчевої революції у 2004 році, поет відкрито виступав проти влади Віктора Януковича. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав Сергій Жадан у молодості і як починалася його кар’єра.

Що відомо про дитинство і юність Сергія Жадана

Майбутній письменник народився 23 серпня 1974 року у Старобільську на Луганщині. Навчався Сергій у школі, де у молодших класах викладали українською, а у старших — російською.

По закінченню школи тітка Жадана, Олександра Ковальова, запропонувала йому вступити до Харківського університету ім. Г. Сковороди, на що він погодився. Після закінчення навчання Жадан працював у цьому ж університеті.

Сергій Жадан та Юрій Андрухович

Олександра Прокопівна була головою культурологічного товариства "Спадщина". Вона познайомила племінника з письменниками, музикантами та журналістами, які виступали за українську незалежність.

Під час навчання він підтримував національний рух у Харкові та став одним із засновників неофутуристичного літературного угруповання "Червона Фіра". Також Сергій Жадан у період Перебудови 1990-1991 років поширювати національну символіку.

У 2006 році Сергій Жадан отримав премію "Книга року BBC" за "Капітал". Саме в цей період його книжки стали перекладатися і поет здобув популярність у країнах Західної Європи.

Олександра Прокопівна познайомила його з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які "виступали за українську незалежність", а також із забороненою на той час рухівською літературою[4]. У часи Перебудови 1990—1991 років поширював у містечку рухівські газети та національну символіку.

"Любов варта всього"

Слова із одного з найбільш популярних віршів Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи" стали символом нового сезону популярного шоу "Холостяк". Більш того, цей твір у підтримку Олександра "Терена" — головного героя, зачитали українські зірки шоу-бізнесу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала в молодості поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко. Вона пройшла нелегкий шлях, а її творчість зазнавала утисків.