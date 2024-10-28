Рус

Його вірш став символом нового сезону "Холостяка": як у молодості виглядав Сергій Жадан (відео)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергію Жадану зараз 50 років
Сергію Жадану зараз 50 років. Фото Колаж Телеграфу

Письменник завжди був бунтівником

Відомий український письменник, поет та співак Сергій Жадан, який поповнив лави Нацгвардії, став визначною фігурою культурного простору в Україні. Яскравою та бунтівною особистістю він був ще в молодості і писав не лише про кохання, а теми, які торкалися війни. Зараз його твори часто з’являються у соцмережах, а він має тисячі шанувальників.

Під час Помаранчевої революції у 2004 році, поет відкрито виступав проти влади Віктора Януковича. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав Сергій Жадан у молодості і як починалася його кар’єра.

Що відомо про дитинство і юність Сергія Жадана

Майбутній письменник народився 23 серпня 1974 року у Старобільську на Луганщині. Навчався Сергій у школі, де у молодших класах викладали українською, а у старших — російською.

Сергій Жадан у дитинстві

По закінченню школи тітка Жадана, Олександра Ковальова, запропонувала йому вступити до Харківського університету ім. Г. Сковороди, на що він погодився. Після закінчення навчання Жадан працював у цьому ж університеті.

Сергій Жадан в молодості та Юрій Андрухович
Сергій Жадан та Юрій Андрухович

Олександра Прокопівна була головою культурологічного товариства "Спадщина". Вона познайомила племінника з письменниками, музикантами та журналістами, які виступали за українську незалежність.

Сергій Жадан в молодості

Під час навчання він підтримував національний рух у Харкові та став одним із засновників неофутуристичного літературного угруповання "Червона Фіра". Також Сергій Жадан у період Перебудови 1990-1991 років поширювати національну символіку.

Сергій Жадан в молодості

У 2006 році Сергій Жадан отримав премію "Книга року BBC" за "Капітал". Саме в цей період його книжки стали перекладатися і поет здобув популярність у країнах Західної Європи.

Олександра Прокопівна познайомила його з письменниками, політиками, музикантами, журналістами, які "виступали за українську незалежність", а також із забороненою на той час рухівською літературою[4]. У часи Перебудови 1990—1991 років поширював у містечку рухівські газети та національну символіку.

Сергій Жадан

"Любов варта всього"

Слова із одного з найбільш популярних віршів Сергія Жадана "Пливи, рибо, пливи" стали символом нового сезону популярного шоу "Холостяк". Більш того, цей твір у підтримку Олександра "Терена" — головного героя, зачитали українські зірки шоу-бізнесу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала в молодості поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко. Вона пройшла нелегкий шлях, а її творчість зазнавала утисків.

Теги:
#Молодість #Холостяк #Сергій Жадан