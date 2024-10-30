Російська армія просунулася на ще одному напрямку, ситуація напружена (карти)

Окупаційні сили здійснюють масований наступ по всій лінії фронту

На Куп'янському напрямку розгортається напружена ситуація. Російські війська підійшли до міста на відстань 2,5-3 кілометри. Нагадаємо також, що днями міноборони РФ заявило, що російські військові нібито повністю взяли під контроль місто Селидове в Донецькій області.

Про ситуацію на Куп'янському напрямку повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Заяву зробив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки. Росіяни намагаються дотиснути та витіснити наших хлопців із позицій. Ворог, на жаль, має локальні успіхи. Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп'янськ", — зауважив Беседін.

За його словами, окупаційні сили здійснюють масований наступ по всій лінії фронту, застосовуючи значні людські ресурси та військову техніку. Артилерія противника вже здатна досягати центральних районів Куп'янська. Особливе занепокоєння викликає просування ворога до річки Оскіл на окремих ділянках фронту.

Варто зазначити, що від Куп'янська до Харкова – лише 90 кілометрів по прямій або 118 кілометрів автошляхами.

За останню добу, згідно з даними Генштабу, російські війська здійснили 22 атаки в напрямку декількох населених пунктів, включаючи Синьківку, Колісниківку, Загризове та інші.

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич підтвердив, що російське командування поставило завдання вийти до річки Оскіл, попри втрати. Ситуація на Куп’янському напрямку залишається дуже складною. Ворог цілодобово ходить у штурми та кидає у бій броньовану техніку.