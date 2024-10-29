Росіяни могли захопити Селидове? Що відбувається на цій ділянці фронту

Генштаб ЗСУ поки що ніяк не коментує цю інформацію

У вівторок, 29 жовтня, міноборони РФ заявило, що російські військові нібито повністю взяли під контроль місто Селидове в Донецькій області. Від цього невеликого міста до Покровська залишається трішки більше ніж 12 кілометрів.

В ЗСУ поки що не підтвердили втрату Селидового. Проте, про відхід звідти українських військ писали військові блогери та експерти.

На карті DeepState лише невеликий шматочок однієї вулиці ще перебуває під контролем наших військових. Решта ж території міста — або під контролем РФ, або в сірій зоні.

Селидове за даними DeepState на 28 жовтня

Водночас російські ЗМІ уже масово поширюють відео, на якому їхні солдати встановлюють на адміністративних будівлях Селидового російські прапори. Це начебто має підтвердити повний контроль росіян над цим містом.

Український Генштаб поки що ніяк не коментував інформацію російського міністерства оборони щодо Селидового. У зведенні з фронту говориться лише про те, що ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян на Покровському напрямку, в тому числі в районі Селидового.

Раніше росіянам вдалося обійти цей потужний укріпрайон ЗСУ з півдня та півночі, після чого почали надходити повідомлення про початок штурму міста. За словами українських військових, останні кілька днів бойові дії вели вже безпосередньо в житловій забудові Селидового.

Українські військові експерти ще минулого тижня прогнозували, що найближчим часом ЗСУ будуть змушені відійти із Селидового через загрозу оточення. А у вівторок в соцмережах почали з'являтися повідомлення, що росіяни вже захопили місто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни зайшли у Селидове. Російські військові вже тривалий час намагаються захопити це місто, кидаючи у бій значні сили.