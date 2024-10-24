Любитель Путіна заявив, що приймає "суверенні рішення"

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав чергову порцію маячні щодо Європейського Союзу. Він заявив, що керівництво ЄС нібито планує здійснити в Угорщині державний переворот, щоб скинути уряд орбаністів.

Про це Орбан заявив під час виступу в Будапешті перед своїми прихильниками, повідомляє інформаційне агенство Reuters. Зокрема, за версією Орбана, ЄС намагається позбавити його влади та поставити замість орбаністів "маріонетковий" опозиційний уряд.

"Ми розуміємо, що у них в планах — маріонетковий уряд, партія, яку вони хочуть нам навʼязати… Ми розуміємо, що вони прагнуть втягнути нас у війну в Україні, навʼязати нам своїх мігрантів й передати наших дітей гендерним активістам", – заявив він.

Орбан, як зазначається, мав на увазі Європейську комісію, а також своїх політичних суперників – нову центристську проєвропейську партію "Тиса" Петера Мадяра, яка стрімко набирає популярність в Угорщині. Щобільше, угорський прем'єр, який заглядає у рота так званому "президенту" Росії Володимиру Путіну, нахабно порівняв мітинг своїх прихильників з антирадянським повстанням 1956 року в Будапешті, сказавши, що приймає "суверенні рішення", які неприйнятні для ЄС.

"Орбан не вказав, як Єврокомісія, нібито, намагається повалити його уряд й навʼязати маріонеткову владу. Він також не назвав жодних заяв чи дій ЄС, які б підтверджували його закиди", – зазначило інформагентство, коментуючи орбанівські перли.

Як ми писали, в угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, великого друга російського диктатора Володимира Путіна, за результатами виборів до Європейського парламенту з'явився серйозний політичний конкурент. Схоже, що вперше з 2010 року в Угорщині буде людина, яка може вигнати Орбана з резиденції уряду, яку він займає вже 14-й рік.