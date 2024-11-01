Виглядає як гасіння пожежі. Активісти оцінили реформу МСЕК

Система була далекою до прав людини, оцінили в організації

Розпуск усіх МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) до 1 січня 2025 року та різкі зміни у цій структурі, що відбувають протягом останнього тижня, виглядають як гасіння пожежі. Про це "Телеграфу" заявили у правозахисній організації "Fight Ror Right", йдеться у статті "Питання не тільки в корупції. Що буде в Україні замість МСЕК".

"Якщо коротко, то недостатньо (двох місяців до 1 січня для якісної реформи системи, — Ред.). Зараз це більше виглядає як гасіння пожежі (народного гніву), ніж якісна реформа", — кажуть в організації та додають про відсутність якоїсь базової інформації про цю реформу.

Має бути вказано таке: яка зараз ситуація, які проблеми є, що хочуть змінити та як, що потрібно для цього зробити, як система буде виглядати через пів року, рік, п’ять чи 10 років, ризики реформи, додаткові ресурси тощо.

"Зараз цього всього немає. Є слова про те, що буде реформа, а що буде в результаті цієї реформи складно зрозуміти", — підсумували в організації.

Водночас у "Fight Ror Right" не приховують, що ліквідація МСЕК – це добре. Та зазначають — система була далекою до прав людини. Чи буде нова структура іншою, чи просто буде змінено вивіску на вході – наразі незрозуміло.

"Про реформу МСЕК говорять не перший рік. Шкода, що почалось щось насправді робитись лише за результатом корупційного скандалу. Ми бачили багато скарг від людей з інвалідністю та ветеранів та ветеранок з інвалідністю на роботу МСЕК, але цього було недостатньо щоби перейти від слів до дій", — кажуть правозахисники.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО за фактами численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему.

За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади щодо вертикалі контролю за МСЕК.

Вже 28 жовтня стало відомо, що функції центральної медико-соціальної експертної комісії наразі виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.