Про людське око? Юрист розніс реформу МСЕК та пояснив, чому вона не спрацює

Юрист вважає, що відбувається спроба відвернути увагу та зняти з себе відповідальність за скандали із МСЕКами

Реформа системи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не дасть очікуваних результатів і, зрештою, все повернеться до колишнього режиму. У результаті ніхто не відповідає за те, якими можуть бути наслідки.

Про це "Телеграфу" розповів юрист Ростислав Кравець. За його словами, підхід до проблеми у цьому випадку має бути іншим.

— Щодо реформи в МСЕК, я не думаю, що запропонована схема дасть свої позитивні результати. Все це зроблено виключно з метою не нести жодної відповідальності та нічого не міняти.

Він додав, що зараз нема жодної проблеми, щоб навести лад у цій ситуації. Однак, потрібно перевіряти не тих, хто отримав інвалідність, а перевірити хоча б за останні 5 років людей, яким було відмовлено у її наданні. І тоді, як вважає Кравець, одразу стане зрозумілою вся глибина проблеми, яка сталася з медико-соціальними експертними комісіями.

— Щодо запропонованої реформи, що органи місцевої влади будуть позбавлені можливості призначати головних лікарів та керівників регіональних МСЕК, знову ж таки, це суперечить обіцянкам, деклараціям про децентралізацію державної влади. І фактично все починає зводитись до її централізації. А вибір безпосередньо медичних закладів, у яких це буде проводитись, що це будуть за заклади? Комунальні, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів?

При цьому він зазначає, що нічого в такому разі не зміниться. Це лише гарно виглядає на словах, але насправді так не буде.

— Все, що намальовано на гарних малюнках, це єдине підтвердження того, що чим уміють займатися "реформатори" — добре малювати. Чому не працює система? Чому вона не влаштовує? Ніхто не повідомляє. Але всі повідомляють, що у зв’язку з великою корупцією, давайте реформуємо. А чому велика корупція? Хто має намір розбиратися з цим? Чому так сталося? Тому що слід усунути не наслідки, треба усунути причину цієї корупції. І причину такого відношення.

На думку Ростислава Кравця, перевірка діагнозів призведе до колапсу. А за рік-півтора-два зазвучать пропозиції, що потрібно відновлювати систему, яка існувала раніше.

— Тому об’єктивно те, що робиться, це винятково спроба відвернути від себе увагу.

А щоб подолати корупцію, потрібне політичне рішення, каже юрист.

— Коли "реформаторів" спитають про результати роботи за три місяці, строки надання [інвалідності], строки оскарження [відмов], кількість оскаржених рішень і про статистику, вони скажуть: "Ні, зачекайте, ми маємо реформи". За пів року спитаємо і почуємо: "Ми подумали, як покращити ці реформи". Але ніхто не несе відповідальності. І ми бачимо, що все йде за тією ж схемою: "реформи — реформи — реформи — покращені реформи".

Зрештою, каже Кравець, що проблема так чи інакше перекладається на громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО за фактами численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади щодо вертикалі контролю за МСЕК. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії.

28 жовтня стало відомо, що функції центральної медико-соціальної експертної комісії тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.