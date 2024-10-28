Стало відомо, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК

Уряд затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро. Відповідний наказ підписав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Зазначається, Уряд на виконання рішень РНБО та президента затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До нього входять чотири важливі пункти, які регулюватимуть роботу медико-соціальної експертної комісії.

План виглядає так:

створення робочої групи для перегляду рішень, які приймає МСЕК, у тому числі щодо посадових осіб;

розробка МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит усіх пенсійних виплат з інвалідності прокурорам та іншим посадовим особам державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом із ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

Зазначається, що система МСЕК складається з установ центрального та регіонального рівня. МОЗ утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. Регіональна ж вертикаль включає 328 МСЕК, з них 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. Управління діяльністю обласних бюро МСЕК здійснює керівник, який призначається та звільняється засновником – обласною радою. Тобто, керівники місцевих комісій призначаються розпорядженням голови обласної ради на підставі рішення обласної ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО за фактами численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади щодо вертикалі контролю за МСЕК. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії.