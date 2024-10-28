Десятки квартир, гектари землі та "забута" валюта: які ще "скелети" приховують декларації голів МСЕК

"Телеграф" продовжує вивчати походження доходів голів облМСЕК — документи залишають багато питань

Гучне викриття на початку жовтня "сімейного підряду" — керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи та її сина, голови обласного управління ПФУ Олександра Крупи з виявленими при обшуку $6 млн готівкою, — викликало пильну цікавість до стану керівників МСЕКів. Тим більше, як стало відомо, у власності цієї сім’ї опинилися також 30 житлових та комерційних приміщень, 9 елітних авто, готельний комплекс, сонячні електростанції та майже 28 га землі.

Внаслідок грандіозного скандалу президент України Володимир Зеленський після засідання Ради з нацбезпеки та оборони ухвалив рішення ліквідувати з 31 грудня 2024 року всі МСЕКи в країні. Крім того, планується переглянути виплати працівникам прокуратури та іншим чиновникам, які за останні роки оформили інвалідність.

"Телеграф" продовжив розбиратися, хто ще з керівництва обласних центрів медико-санітарних експертиз має статки, які важко пояснити суто "білою" зарплатою.

У поле зору наших журналістів потрапила звітність про доходи та активи керівника Вінницької обласної МСЕК Юлії Даниленко, і одразу з кількох причин.

Юлія Даниленко. Фото — vinmse.vn.ua

По-перше, за минулий рік вона задекларувала цілих 33 об’єкти нерухомості: квартири, будинки, землю та нежитлове приміщення. Власницею частини об’єктів вказана безпосередньо сама Даниленко. Частиною активів володіє її чоловік Сергій. А кілька земельних ділянок розписано на них обох у рівних частках 50% на 50%.

Декларація Даниленко за 2023-й. Джерело — public.nazk.gov.ua

Із поповнень сімейних активів з початку активної фази війни (зазначимо, Юлія Даниленко очолила облМСЕК у статусі в.о. наприкінці 2022-го — Авт.) — оренда земельної ділянки площею 2,5 га.

При цьому вартість оренди у звітності не вказана. Також вона взяла в оренду меншу ділянку, всього 1 га.

А ось її чоловік у 2023 році купив дві земельні ділянки загальною площею близько 4 га майже за 110 тис. грн. Це, як мінімум, удвічі дешевше за середню ціну по області (за даними opendatabot.ua).

Середня ціна 1 га землі у Вінницькій області. Джерело — opendatabot.ua

Примітно, що загальна площа всіх земельних ділянок сім’ї становить 16 га.

По-друге, як випливає з декларації Юлії, у 2022 році вона стала власницею Mitsubishi Outlander (2021 р.в.), а вказана вартість машини становить 750 тис. грн. Ще в автопарку сім’ї числиться Mitsubishi Pajero, автомобіль записано на чоловіка Юлії. Вартість цієї машини на момент набуття права власності чомусь не вказана. А ще Юлія Даниленко володіє Tesla (Model3, 2019 р.в.), вона купила її у 2020-му за… 58 тис. грн. Вживана машина цього року випуску в цінах 2024-го на спеціалізованих сайтах продажу/купівлі авто стартує від $16 тис. і вище.

По-третє, родина Даниленків відкрила в Україні 16 банківських рахунків. У різних фінустановах суми вкладів також різні. Найменший у гривнях – 1733 грн., а найбільший – 363 тис. грн. У валюті найбільший внесок пари Даниленків у валюті становив 3776 євро. Загалом, склавши всі суми вкладів та коштів на рахунках, виходить 1 млн грн, 8,6 тис. євро, а готівкою сім’я тримала 150 тис. грн.

Крім того, у декларації додатково зазначено, що загалом у родини Даниленків в українських банках та в закордонних фінустановах було відкрито аж… 24 банківські рахунки (як і у Крупи, яка зберігала гроші на іноземних рахунках).

Однак, які точно суми там знаходяться, у звітності не вказується (ймовірно, через банківську таємницю).

Щодо доходів, то за місцем роботи в МСЕК Юлія за 2023 рік отримала 221,5 тис. грн (близько 18,4 тис. грн на місяць). А зарплата її чоловіка в компанії АТ "Вінницяобленерго" за минулий рік склала 1,4 млн грн.

Також у звітності зазначено, що Юлія отримала додатковий дохід у компанії ТОВ "Енера Вінниця" - 662 тис. грн., а її чоловік - 319 тис. грн.

Загалом же доходи сім’ї Даниленків у 2023-му склали 3,5 млн грн (разом із зарплатами, допзаробітком, відсотками від депозитів та надходження від відчуження майна).

Зазначимо, "Енера Вінниця" входить до бізнес-групи "Енергетичний стандарт" відомого росіянина з українським паспортом Костянтина Григоришина.

Джерело — YouControl

Григоришин залишається ключовим учасником "Енергостандарту". Джерело- YouControl

До речі, 2012-го компанія Григоришина купила 50% акцій "Вінницяобленерго", де працює чоловік Даниленко. За даними YouControl, станом на 24 жовтня 2024 р. підприємство Григоришина ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" формально володіло 50% акцій "Вінницяобленерго". Проте стосовно луганської компанії з орбіти Григоришина відкрито справу про банкрутство.

Хоча кількість коштів у банках може корелювати з високими доходами цієї сім’ї мільйонерів, а зв’язки з Григоришиним до справи формально не належать, у декларації Даниленка виплив ще один цікавий момент.

Протягом 2024 року вона 10 разів вносила зміни до своєї декларації. Востаннє вона внесла зміни 11 жовтня 2024 року, тобто вже після "круп’яного" скандалу, що вибухнув у країні.

А вже 25 жовтня у базі НАЗК з’явилася інформація, що вона стала кандидаткою на посаду спеціалістки першої категорії з інформаційних технологій, аналізу та цифрової трансформації виконкому міської ради Вінниці.

Хоча ще влітку Вінницька облрада затвердила її на посаді голови МСЕК.

Варто також додати, що з близько 20 декларацій топових регіональних керівників МСЕК, перевірених журналістами видання, Даниленко поки що йде на другому місці за кількістю (площею) землі, якою вона володіє або орендує.

Першість із землеволодіння поки що утримує сім'я згаданої вище Тетяни Крупи з 63 га.

Декларації немає і ніколи не було

Як з’ясували наші журналісти, у в. о. голови Херсонського МСЕК Наталії Сальникової у реєстрі Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) звітність про активи та доходи зовсім відсутня.

Тільки завдяк декларації її чоловіка Вадима Масловського, який намагався у 2020-му році стати начальником Бюро судово-медичної експертизи Херсонської області, з реєстру НАЗК стало відомо, що його дружині належали 33% квартири площею 51 квадратний метр (ціна житла в документі не вказана). А її річна зарплата з пенсією становила 266 тис. грн. Проте цим даним вже чотири роки. І, як випливає зі звітності її чоловіка, вже тоді жінка працювала в обласному МСЕКу.

Але, з незрозумілих причин, відсутність декларації про доходи голови Херсонської МСЕК якимось дивним чином випала з уваги.

Забула валюту – з ким не буває

Близько 11 гектарів землі на двох ділянках – стільки належить голові Дніпропетровської МСЕК Наталі Абраменковій. Це, звичайно, не 28 га "чемпіонки" Тетяни Крупи, але теж непогано.

Власницею їх вона стала 28 грудня 2022-го. Причому у звітності чітко не прописано, як саме дісталася їй ця земля — за договором купівлі-продажу, спадщини чи якимось іншим способом. Точних даних із цього приводу у декларації глави МСЕК немає.

Натомість є інший цікавий момент: здавання в оренду майна (якого саме у звітності не вказується) принесло їй 16 тисяч гривень за рік.

Також варто зазначити, що Наталія Абраменкова за 2023 рік подала дві декларації – справа в тому, що у своєму першому документі за 21 березня вона не вказала грошові активи, натомість у декларації від 27 березня вже опинилися 8 тисяч доларів і 2 тисячі євро готівкою. Не зовсім зрозуміло, чи за ці 6 днів у головлікаря Дніпропетровського МСЕКу раптом звідкись з’явилася валюта (щоправда, джерело походження цих грошей чітко не прописано), чи вона просто забула про них? Водночас, офіційна зарплата чиновниці за рік склала майже півмільйона гривень (загалом виходить $11,4 тис., але за поточним курсом).

Під підозрою

Голова Харківського МСЕКу Ігор Зінов’єв чимось нагадує свого колегу з Кіровоградської області – отримуючи не найвищу зарплату порівняно з іншими головами обласних МСЕК, 262 880 гривень за 2023 рік. Згідно з документом, лікар зберігав готівкою 810 тис. грн.

Декларація Зінов’єва за 2023 рік. Джерело — НАЗК

Зауважимо, що МСЕКи Харківщини ще 2023 року привернули увагу регіональних правоохоронців, які бажали дізнатися, чому після 24 лютого 2022 р. в області різко зросла кількість інвалідів, і чи не пов’язано це з ухиленням від мобілізації. Незважаючи на ту досить гучну історію, Зінов’єв все ж таки усидів у своєму кріслі.

Квартира не за кошти?

У головного лікаря МСЕК Миколаївської області Віри Бєлякової, у якої раніше силовики під час обшуку знайшли півмільйона доларів готівкою та паспорт РФ на ім’я її сина, теж цікава декларація.

У травні 2023 року Білякова купила квартиру, яка стала вже третьою у її власності після 2008-го. Але джерела грошей на купівлю абсолютно незрозумілі – судячи з електронною декларацією за 2023 рік, купівля коштувала їй 1 млн 394 тисячі гривень (близько $33,5 тис.). При цьому весь дохід головлікарки за 2022 рік склав 510 679 грн і жодних накопичень готівкою або в банках, відповідно до декларацій, у неї не було.

Витрати Білякової, зазначені у її декларації за 2023 р. Джерело — НАЗК

Навіть якщо додати дохід за 2023 рік, а це ще 518 028 гривень, коштів на купівлю житла в Одесі у голови Миколаївського МСЕК, судячи з її звітності, все одно не вистачило б, адже ці півмільйона вона отримала за весь 2023 рік. А в момент купівлі нерухомості, у травні, цих грошей, як випливає з документа, явно було менше.

Як повідомлялося, в Україні після викриття Крупи та деяких її колег продовжуються гучні корупційні скандали. Так, раніше стало відомо, що в.о. голови податкової служби Сумської області та депутат Рівненської міської ради від "Слуги народу" Олена Хотенко позичила у свого 12-річного сина майже 3 млн гривень, які досі не повернула.

"Телеграф" також розповідав про завершення досудового розслідування у справі сімейства Гринкевичів.