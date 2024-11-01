Выглядит как тушение пожара. Активисты оценили реформу МСЭК

Система была далека от прав человека, оценили в организации

Роспуск всех МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) до 1 января 2025 года и резкие изменения в этой структуре, происходящие в течение последней недели, выглядят как тушение пожара. Об этом "Телеграфу" рассказали в правозащитной организации "Fight Ror Right", говорится в статье "Вопрос не только в коррупции. Что будет в Украине вместо МСЭК".

"Если коротко, то недостаточно (двух месяцев, оставшихся до 1 января для качественной реформы системы, — Ред.). Сейчас это больше выглядит как тушение пожара (народного гнева), чем качественная реформа", — говорят в организации и добавляют об отсутствии какой-то базовой информации об этой реформе.

Должно быть указано: какая сейчас ситуация, какие проблемы есть, что хотят изменить и как, что нужно для этого сделать, как система будет выглядеть через полгода, год, пять или 10 лет, риски реформы, дополнительные ресурсы и т.д.

"Сейчас всего этого нет. Есть слова, что будет реформа, а что будет в результате этой реформы сложно понять", — подытожили в организации.

В то же время в "Fight Ror Right" не скрывают, что ликвидация МСЭК – это хорошо. Но отмечают, что система была далека от прав человека. Будет ли новая структура другой, или просто будет изменена вывеска на входе – пока непонятно.

"О реформе МСЭК говорят не первый год. Жаль, что началось что-то на самом деле делать только по результату коррупционного скандала. Мы видели много жалоб от людей с инвалидностью и ветеранов и ветеранок с инвалидностью на работу МСЭК, но этого было недостаточно, чтобы перейти от слов к действиям", — говорят правозащитники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему.

По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

Уже 28 октября стало известно, что функции центральной медико-социальной экспертной комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.