Укр

Выглядит как тушение пожара. Активисты оценили реформу МСЭК

Автор
Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пока сложно оценить, что именно изменит реформа
Пока сложно оценить, что именно изменит реформа. Фото Pixabay

Система была далека от прав человека, оценили в организации

Роспуск всех МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) до 1 января 2025 года и резкие изменения в этой структуре, происходящие в течение последней недели, выглядят как тушение пожара. Об этом "Телеграфу" рассказали в правозащитной организации "Fight Ror Right", говорится в статье "Вопрос не только в коррупции. Что будет в Украине вместо МСЭК".

"Если коротко, то недостаточно (двух месяцев, оставшихся до 1 января для качественной реформы системы, — Ред.). Сейчас это больше выглядит как тушение пожара (народного гнева), чем качественная реформа", — говорят в организации и добавляют об отсутствии какой-то базовой информации об этой реформе.

Должно быть указано: какая сейчас ситуация, какие проблемы есть, что хотят изменить и как, что нужно для этого сделать, как система будет выглядеть через полгода, год, пять или 10 лет, риски реформы, дополнительные ресурсы и т.д.

"Сейчас всего этого нет. Есть слова, что будет реформа, а что будет в результате этой реформы сложно понять", — подытожили в организации.

В то же время в "Fight Ror Right" не скрывают, что ликвидация МСЭК – это хорошо. Но отмечают, что система была далека от прав человека. Будет ли новая структура другой, или просто будет изменена вывеска на входе – пока непонятно.

"О реформе МСЭК говорят не первый год. Жаль, что началось что-то на самом деле делать только по результату коррупционного скандала. Мы видели много жалоб от людей с инвалидностью и ветеранов и ветеранок с инвалидностью на работу МСЭК, но этого было недостаточно, чтобы перейти от слов к действиям", — говорят правозащитники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему.

По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

Уже 28 октября стало известно, что функции центральной медико-социальной экспертной комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.

Теги:
#Коррупция #Реформа #Инвалидность #МСЭК