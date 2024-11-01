Росіяни продовжують захоплювати нові території, як зараз виглядає лінія фронту (карта)

Тривають важкі бої

Йде 982-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 31 жовтня та до 22:00 на фронті сталося 150 бойових зіткнень. Ворог має просування на Донеччині.

За даними порталу DeepState, росіяни просунулися біля Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та в Новодмитрівці. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомили у Генштабі Збройних Сил України у своєму зведенні станом на 22:00 31 жовтня, найбільше боїв за добу відбувалося на Курахівському напрямку. Ворог атакував 56 разів та намагався просунутися в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Також росіяни зберігали високу активність на Покровському напрямку. За неповну добу там сталося 23 наступальні та штурмові дії ворога.

"За попередніми даними, за сьогодні (31 жовтня, — ред.) ворог втратив 320 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два дві артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин, пункт управління БпЛА, мотоцикл та два автомобілі. Окрім того, танк, артилерійська система та ББМ ворога було суттєво пошкоджено", — повідомили у Генштабі.

Раніше "Телеграф" писав, що спікер оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Сил оборони України Анастасія Бобовнікова заявила, що російська армія намагається перейти за канал у Часовому Яру, але ЗСУ перерізають їм логістичні шляхи та вибивають звідти. Крім того, окупанти намагаються просунутися трасою на Костянтинівку.